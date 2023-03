Totalenergies : Recyclage chimique des films plastiques

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies et Paprec, leader du recyclage plastique en France ont conclu un accord commercial à long terme pour développer la première filière française de recyclage chimique des déchets de films plastiques.



Cet accord permet à TotalEnergies de sécuriser l'approvisionnement de la future usine de recyclage chimique de déchets plastiques de Grandpuits.



Dans le cadre de cet accord, Citeo fournira des déchets plastiques flexibles issus du tri des emballages post-consommation.



Ces derniers seront acheminés sur l'usine Paprec Plastiques 80 à Amiens où une chaîne de tri va être construite.



TotalEnergies utilisera ces déchets d'origine française sur l'usine de recyclage chimique, située sur la plateforme zéro pétrole de Grandpuits.



D'une capacité de traitement de 15 000 tonnes de déchets par an, cette usine de recyclage chimique, construite par TotalEnergies (60%) et Plastic Energy (40%), sera mise en service en 2024.



