Totalenergies : Rachat du capital intégral de Total Eren

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce le rachat de l'intégralité du capital de Total Eren, portant ainsi sa participation de près de 30% à 100%. Les équipes de Total Eren seront pleinement intégrées au sein de la business unit renouvelables du groupe pétro-gazier.



Dans le cadre de cette transaction, qui fait suite à l'accord stratégique conclu en 2017, Total Eren est valorisé à 3,8 milliards d'euros et l'acquisition de 70,8% représente un investissement net d'environ 1,5 milliard pour TotalEnergies.



L'intégration de Total Eren devrait conduire en 2024 à une augmentation du résultat opérationnel net du secteur integrated power de TotalEnergies d'environ 160 millions d'euros et du CFFO d'environ 400 millions.



