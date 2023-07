Totalenergies : Projets d'éoliens offshore en Allemagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce ce soir avoir remporté deux concessions maritimes - en mer du Nord et mer Baltique - à la suite d'enchères organisées en Allemagne.



Ces concessions auront une durée de 25 ans extensible à 35 ans. 'Avec des capacités respectives de 2 GW et 1 GW, ces deux parcs éoliens fourniront un volume d'électricité équivalent à la consommation de plus de 3 000 000 de foyers', souligne la société.



Dans le cadre de ces attributions, TotalEnergies payera à l'Etat Fédéral Allemand 582 millions d'euros qui seront alloués à la conservation du milieu marin et à la promotion d'une pêche respectueuse de l'environnement.



La production générée par ces sites sera commercialisée par TotalEnergies, soit en la mettant en vente directement sur le marché de l'électricité, soit en concluant des contrats d'achat d'électricité (PPA) avec des acheteurs finaux, leur permettant ainsi de réduire leur empreinte carbone.



La prochaine étape pour TotalEnergies consistera à réaliser les études nécessaires à l'obtention des permis environnementaux, ainsi que les analyses techniques sur ces sites qui conduiront à des décisions d'investissement en 2027 et leurs mises en service d'ici à 2030.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.