Totalenergies : Première cargaison livrée pour Dhamra LNG

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce la livraison de la première cargaison de GNL au terminal méthanier de Dhamra LNG, situé sur la côte orientale de l'Inde et détenu et opéré par ATPL, une joint-venture à 50-50 entre TotalEnergies et Adani.



Cette cargaison venue du Qatar permet la mise en service progressive du terminal, dont le démarrage commercial est prévu pour fin mai 2023 et qui disposera d'une capacité de regazéification de cinq millions de tonnes de GNL par an.



Dhamra LNG accroitra ainsi de plus de 10% la capacité de regazéification de GNL de l'Inde, permettant au pays d'augmenter la part du gaz naturel dans son mix énergétique de 8 à 15% à l'horizon 2030 afin d'en réduire l'intensité carbone.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.