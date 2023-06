Totalenergies : Opération d'actionnariat salarié réalisée

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce qu'à la clôture de la période de souscription, 52.602 souscripteurs dans 94 pays, représentant 45,8% des salariés et anciens salariés éligibles, ont souscrit à l'augmentation de capital qui leur était réservée, pour un montant de 353,9 millions d'euros.



En conséquence, 8.002.155 actions nouvelles, entièrement assimilées aux actions déjà admises aux négociations sur Euronext, seront émises le 7 juin. A l'issue de cette émission, la participation des salariés au capital du groupe énergétique s'élèvera à 7,67%.



'Cette année encore, les salariés de TotalEnergies ont confirmé leur attachement à la compagnie et soutenu pleinement la stratégie de transformation de TotalEnergies vers une compagnie multi-énergies', commente son PDG Patrick Pouyanné.



