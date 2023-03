Totalenergies : Oddo réitère son opinion

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa recommandation Surperformance sur le titre TotalEnergies et son objectif de cours de 69E.



L'annonce faite par le groupe de céder tout ou partie de ses stations-services au groupe canadien Couche-tard 3.1 MdE hors lease (3.7 MdE en incluant les lease) est jugée positive par Oddo. Le montant de la transaction s'élève à 3.1 MdE hors lease (3.7 MdE en incluant les lease).



' Ce deal confirme la bonne stratégie du groupe qui cherche à améliorer à la fois son offre convenience qui devient clé pour augmenter la rentabilité des stations-services et accélérer la transition. Ceci en monétisant de manière satisfaisante certains actifs ', relève le broker.



Pour l'analyste, le groupe présente la stratégie de transition ' la plus avancée et la plus claire avec une valorisation qui reste très attractive avec un P/CF à 3.3x en ligne avec le secteur alors que le titre mérite une prime '.



