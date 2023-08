Totalenergies : Nouveau contrat pour TechnipFMC en Angola

(CercleFinance.com) - TechnipFMC a annoncé jeudi avoir remporté un contrat 'significatif' auprès de TotalEnergies dans le cadre du développement du champ pétrolier de Girassol en Angola.



Le spécialiste des équipements pétroliers explique dans un communiqué que l'accord porte sur l'installation de conduites flexibles et d'infrastructures sous-marines associées sur ce bloc situé à 150 kilomètres au large des cotes du pays.



TechnipFMC rappelle qu'il avait déjà remporté, l'an dernier, un contrat portant sur des services d'ingénierie et de fourniture d'équipements pour ce même projet.



Du point de vue de TechnipFMC, la valeur d'un contrat 'significatif' se situe entre 75 et 250 millions de dollars.



