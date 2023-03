Totalenergies : Lance les études d'ingénierie de Papua LNG

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce le lancement des études d'ingénierie (FEED - front end engineering and design) intégrées pour le projet Papua LNG.



Les partenaires de Papua LNG ont fait le choix d'un concept comprenant quatre trains de liquéfaction électriques (e-trains), d'une capacité totale de 4 Mt/an.



Ces trains seront construits au sein de l'usine de liquéfaction existante de PNG LNG à Caution Bay.



' Avec l'utilisation de ces trains électriques et la réinjection du CO2 natif dans les réservoirs, Papua LNG démontre son engagement à réduire l'intensité carbone du projet ' indique le groupe.



La construction et l'opération de ces trains de liquéfaction électriques sera confiée à ExxonMobil, opérateur du projet PNG LNG depuis 2014.

TotalEnergies détient une participation de 40,1 % dans Papua LNG, aux côtés de ses partenaires ExxonMobil (37,1 %) et Santos (22,8 %).



