Totalenergies : Investit dans les biocarburants en France

(CercleFinance.com) - TotalEnergies a annoncé mercredi qu'il prévoyait d'investir 70 millions d'euros en 2024 dans sa bioraffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône), avec l'objectif de pouvoir traiter jusqu'à 100% de déchets issus de l'économie circulaire pour produire des biocarburants.



Le géant français de l'énergie explique que l'investissement vise à moderniser les installations du site afin qu'il soit en mesure de traiter davantage d'huiles de cuisson usagées et de graisses animales.



Depuis 2019, la plateforme de La Mède, qui accueille la première bioraffinerie française de taille mondiale, est capable de produire 500.000 tonnes par an de diesel renouvelable.



Pour mémoire, Total s'est donné comme objectif d'atteindre 75% de déchets issus de l'économie circulaire parmi les matières premières utilisées pour produire des biocarburants à partir de 2024.



Le groupe souhaite en particulier accentuer sa production de carburants aériens durables afin de se positionner parmi les leaders du marché des SAF.



