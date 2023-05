Totalenergies : Des projets solaires autorisés en Espagne

(CercleFinance.com) - TotalEnergies indique avoir reçu du ministère de la Transition énergétique et des communautés autonomes, les autorisations environnementales nécessaires à la réalisation de projets solaires pour une capacité totale estimée à trois gigawatts en Espagne.



Ces autorisations concernent les 48 centrales que le groupe français développera dans la communauté de Madrid, dans la région de Murcie, en Castille-La Manche, en Andalousie et en Aragon. Les premiers projets démarreront début 2024.



Selon le groupe, ces fermes solaires généreront de quoi couvrir la demande en électricité de près de quatre millions de personnes et permettront d'éviter l'émission dans l'atmosphère de près de 50 millions de tonnes de CO2 tout au long de leur durée de vie.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel