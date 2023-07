Totalenergies : Démarrage d'un champ gazier en Azerbaïdjan

(CercleFinance.com) - TotalEnergies et son partenaire azerbaidjanais SOCAR annoncent la mise en production de la première phase de développement du champ de gaz à condensats d'Absheron, situé en mer Caspienne, à environ 100 km au sud-est de Bakou.



Cette première phase connecte un puits producteur sous-marin à une nouvelle plateforme de traitement du gaz. La capacité de production est de quatre millions de m3 par jour de gaz et 12.000 barils par jour de condensats.



Le développement du champ d'Absheron apporte une offre de gaz supplémentaire pour répondre à la demande croissante du marché domestique azerbaïdjanais, à un coût technique compétitif et avec une faible intensité d'émissions de gaz à effet de serre.



