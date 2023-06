Totalenergies : Collaboration stratégique avec Gentari

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce la signature d'un accord de collaboration stratégique avec Gentari Renewables Sdn Bhd, la filiale dédiée aux solutions énergétiques durables de Petronas, en vue de développer des projets d'énergies renouvelables dans la région Asie-Pacifique.



Déjà partenaires dans le secteur amont dans huit pays à travers le monde, cet accord renforce la collaboration entre TotalEnergies et Petronas en matière de transition énergétique.



Dans le cadre de cet accord, TotalEnergies et Gentari développeront ensemble le projet solaire Pleasant Hills de 100 MW dans le Queensland en Australie pour fournir de l'électricité bas carbone aux installations de production et traitement de gaz du champ de Roma.



TotalEnergies et Petronas, la société mère de Gentari, détiennent chacun une participation de 27,5 % dans Gladstone LNG.



