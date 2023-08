Totalenergies : Cession d'une part dans le champ d'Absheron

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies et son partenaire SOCAR (State Oil Company of the Republic of Azerbaijan) annoncent avoir signé un accord de cession d'une participation de 15% chacun dans le champ gazier d'Absheron, en Azerbaïdjan, à ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company).



Après la finalisation de cette transaction, qui est soumise à l'approbation des autorités compétentes, le groupe français détiendra une participation de 35% dans ce champ de gaz et de condensats situé en mer Caspienne, aux côtés de SOCAR (35%) et ADNOC (30%).



La production de la première phase du champ d'Absheron a démarré début juillet et il 'présente un potentiel de développement additionnel significatif pour répondre à la demande croissante en gaz', selon TotalEnergies.



