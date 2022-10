Totalenergies : Centrale solaire inaugurée au Qatar

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TotalEnergies fait part de l'inauguration de la centrale solaire d'Al Kharsaah, qu'il a développée avec ses partenaires QatarEnergy et Marubeni, après la mise en production de cette centrale désormais raccordée au réseau électrique national du Qatar.



Située à 80 km à l'ouest de Doha, cette première centrale solaire à grande échelle du Qatar, avec 800 MWc de capacité solaire installée, peut fournir 10% de la consommation de pointe du pays et évitera l'émission de 26 millions de tonnes de CO2 durant sa durée de vie.



La centrale a été développée et est opérée par Siraj 1, détenu conjointement à 40% par le consortium formé par TotalEnergies (49%) et Marubeni (51%) et à 60% par Siraj Energy (100% QatarEnergy). Le projet inclut un contrat d'achat d'électricité d'une durée de 25 ans.



