Totalenergies : Berenberg abaisse son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Berenberg réaffirme sa recommandation 'achat' sur TotalEnergies, mais abaisse son objectif de cours de 69 à 67 euros, après la publication de 'solides résultats au premier trimestre, aidés par de fortes marges de raffinage'.



'Concernant le deuxième trimestre, l'environnement macroéconomique est plus faible, avec une forte baisse récente des marges de raffinage et un prix de vente moyen attendu pour le GNL de 10 à 12 dollars par mmbtu', note cependant le broker.



Tout en reconnaissant une 'génération de trésorerie stable malgré une macroéconomie plus faible', Berenberg ajuste ses estimations pour le groupe pétro-gazier, avec un BPA attendu réduit de 8% pour 2023 et de 0,3% pour 2024.



