Totalenergies : Accord-cadre signé avec NextDecade

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir signé un accord-cadre avec l'entreprise américaine NextDecade pour participer au développement du projet Rio Grande LNG (RGLNG), une usine de liquéfaction de gaz naturel (GNL) située dans le sud du Texas.



Selon l'accord, et sous réserve de la décision finale d'investissement, le Français détiendra une participation de 16,7% dans la première phase de RGLNG, composée de trois trains de liquéfaction pour une capacité totale de 17,5 millions de tonnes par an.



TotalEnergies acquerra en outre une participation de 17,5% dans NextDecade en trois tranches pour un montant global de 219 millions de dollars, une première tranche de 5,06% ayant d'ores et déjà été acquise le 13 juin pour 40 millions.



Il aura enfin le droit de participer aux phases ultérieures du projet ainsi qu'à un projet de captage et de stockage du carbone (CCS) prévu par NextDecade pour réduire les émissions générées par RGLNG, dont la production devrait démarrer en 2027.



