Thales : Va fabriquer deux satellites pour SES

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a signé un contrat avec l'opérateur SES portant sur la fourniture de deux satellites géostationnaires en bande Ku - ASTRA 1P et ASTRA 1Q.



Ces satellites permettront d'acheminer les contenus des grands diffuseurs européens de SES et offriront des services de connectivité à travers toute l'Europe.



ASTRA 1P renforcera la principale position TV de SES et permettra aux propriétaires et diffuseurs de contenus privés et publics d'Allemagne, d'Espagne et de France d'approvisionner des chaînes de TV par satellite avec la plus haute qualité d'image.



ASTRA 1Q sera en mesure de soutenir des opérations de télédiffusion directe (DTH) semblables à celles d'ASTRA 1P. ' Ce satellite totalement flexible sera personnalisable en orbite et facilement redéployable vers d'autres positions orbitales, de sorte que SES pourra répondre à l'évolution des besoins de ses clients vidéo et data pour les années à venir ' indique le groupe.



