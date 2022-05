Thales : S'associe à triPica pour lancer une solution mobile

(CercleFinance.com) - Dans un contexte de digitalisation croissante, Thales s'associe à triPica- pour développer une solution mobile proposant un parcours client simplifié et sécurisé.



Basée sur la complémentarité technologique des deux entreprises, la solution optimise l'expérience utilisateur et la gestion du compte abonné, tout en facilitant l'enrôlement de nouveaux clients à distance.



L'application mobile permet aux opérateurs de proposer à leurs clients une expérience optimisée et sécurisée, facilitant entre autre la gestion de leur compte en temps réel.



Bouygues Telecom, a ainsi récemment adopté cette solution innovante et agile pour lancer son offre 100% digitale et responsable appelée source.



