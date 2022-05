Thales : Renforce son partenariat avec Dassault Aviation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce renforcer son partenariat avec Dassault Aviation via la signature d'un contrat de maintenance portant sur les systèmes électriques des avions d'affaires de la gamme Falcon 900 et Falcon 2000.



Avec ce partenariat, Thales et Dassault Aviation offriront aux opérateurs d'avions d'affaires Falcon une valeur ajoutée présentée comme ' sans précédent ' avec les Services Premium, ainsi que des réductions significatives du coût direct de maintenance.



Selon les partenaires, cette offre de modernisation des générateurs-démarreurs se traduira par des économies annuelles substantielles pour les opérateurs grâce à des améliorations de conception qui réduisent les opérations de maintenance, y compris les inspections d'usure des brosses, avec les déposes associées.



