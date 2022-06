Thales : Présentation d'un nouveau scanner aéroportuaire

(CercleFinance.com) - Thales a dévoilé mercredi une nouvelle technologie de scanner pour les aéroports qui évite aux passagers d'ouvrir leurs bagages à main lors des contrôles de sécurité.



Basé sur l'intelligence artificielle (IA) et la cybersécurité, cet équipement compact s'appuie sur le balayage électronique via des rayons X fondés sur les nanotechnologies et la reconstruction par imagerie 3D.



Cette technologie permet de détecter les objets interdits de toute sorte, qu'il s'agisse d'explosifs, de couteaux ou même d'armes démontées dont les éléments seraient répartis entre plusieurs sacs.



Le système 'Helixview', qui répond aux nouvelles mesures de sécurité dans les aéroports européens (norme C3), vise une certification fin 2023.



