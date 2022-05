Thales : Livre trois gares au réseau ferroviaire égyptien

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir livré trois nouvelles gares à l'Egypt National Railways (ENR), à Tanta, Al Ousayrat et Sedfa.



Toutes ces gares s'inscrivent dans le projet de corridor ferroviaire reliant Alexandrie à Assouan via Le Caire. Thales travaille d'ailleurs toujours pour finaliser les gares d'Alexandrie et du Caire.



L'entrée en service de cette ligne aura un impact significatif sur l'exploitation d'ENR et sur l'expérience des passagers. Concrètement, la vitesse de conception des trains passera de 140 à 160 km/h. De même, la réduction des coûts de maintenance aura un impact sur le coût du cycle de vie des systèmes.



' Nous sommes très heureux de livrer trois nouvelles stations à ENR. C'est une source de fierté pour toute l'équipe Thales qui travaille depuis des années à la modernisation de cette ligne ' , explique Fernando Ortega, Directeur Thales Espagne Transport.





