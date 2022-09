Thales : Le satellite MTG-l1 bientôt à Kourou

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, maître d'oeuvre des satellites Meteosat Troisième Génération (MTG), réalise actuellement la phase d'intégration finale du satellite MTG-I1. Ce dernier partira très prochainement pour le Centre Spatial de Kourou, en Guyane française, où son lancement est prévu fin 2022 à bord d'une fusée Ariane 5.



MTG-I1 est le premier satellite imageur du programme Meteosat Troisième Génération dédié à l'amélioration des prévisions météorologiques en Europe et en Afrique. Les satellites MTG, fabriqués par Thales Alenia Space évolueront en orbite géostationnaire, à 36 000 km de la Terre, et auront une durée de vie de 8,5 ans.



Le programme se compose de 6 satellites : 4 satellites imageurs (MTG-I) et 2 sondeurs atmosphériques (MTG-S) capables de fournir une cartographie 3D de l'atmosphère.

' La constellation Meteosat Troisième Génération permettra de révolutionner les prévisions météorologiques et de mieux comprendre les changements climatiques actuels ', a déclaré Pierre Armand, Responsable du programme MTG pour Thales Alenia Space.



