Thales : Lancement avec succès de deux satellites

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que les satellites de télécommunications Syracuse 4A et SES 17 fabriqués sous maîtrise d'oeuvre Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), ont été lancés avec succès par une fusée Ariane 5 depuis le port spatial de l'Europe en Guyane française.



Le segment satellitaire de télécommunications militaires Syracuse IV qui comprend 3 satellites, dont les deux premiers Syracuse 4A et Syracuse 4B, sont réalisés pour le compte de la Direction générale de l'Armement (DGA).



SES-17, satellite le plus puissant jamais réalisé pour SES, est un satellite de télécommunications géostationnaire à très haut débit conçu pour offrir aux clients de l'opérateur des services de connectivité puissants, flexibles et continus quel que soit l'endroit où ils se trouvent : sur terre, en mer ou dans les airs. SES-17 couvrira tout le continent américain du Nord au Sud, l'océan Atlantique et les Caraïbes.



