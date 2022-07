Thales : Fusionne sa filiale IoT avec l'américain Telit

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales a annoncé vendredi la signature d'un accord contraignant en vue de fusionner ses activités de produits cellulaires dans l'Internet des objets (IoT) avec celles de l'entreprise californienne Telit.



Aux termes de la transaction envisagée, Thales transférerait ses actifs de modules, passerelles et cartes modem pour les communications cellulaires sans fil à Telit, en échange d'une participation de 25% dans la nouvelle société, baptisée 'Telit Cinterion'.



L'opération est censée faire de Telit Cinterion, dont le siège se situera en Californie, le plus grand fournisseur occidental de solutions IoT, notamment pour l'industrie mais aussi pour des marchés tels que le paiement, l'énergie, l'e-santé et la sécurité.



L'activité modules IoT cellulaires de Thales compte environ 550 collaborateurs répartis dans 23 pays et sert de nombreuses grandes marques mondiales.



En 2021, cette division a généré un chiffre d'affaires de plus de 300 millions d'euros.



L'opération devrait être finalisée dans le courant du quatrième trimestre de 2022.



