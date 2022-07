Thales : FlytLIVE équipe les avions de Spirit Airlines

(CercleFinance.com) - Thales annonce s'être associé à Spirit Airlines, un transporteur desservant plus de 90 destinations aux États-Unis, en Amérique latine et dans les Caraïbes, pour offrir à ses clients FlytLIVE, sa solution de connectivité haute performance de pointe.



'Les clients peuvent profiter d'une expérience à la maison dans les airs qui comprend le streaming vidéo, jouer à des jeux et se connecter sur les médias sociaux à l'aide de leur téléphone ou de leur tablette', explique-t-il.



Les clients de Spirit ont accès à des services Internet complets sur tous les vols Spirit à bord d'A320 et d'A321, soit plus de 80% de sa flotte. D'autres avions Spirit seront équipés de FlytLIVE dès leur entrée en service.



