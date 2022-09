Thales : Économise l'énergie du métro de Dubaï

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales a développé un système de contrôle automatique des trains qui, grâce à des algorithmes intelligents et efficaces, optimise les courbes de vitesse des trains sans conducteur, permettant d'économiser de l'énergie tout en améliorant la ponctualité.



En partenariat avec RTA, Thales a démontré que jusqu'à 15% d'économies d'énergie sont réalisées sur les lignes du métro de Dubaï. L'impact sur les temps de trajet est négligeable.



Ce système contribue de manière tangible à diminuer l'empreinte carbone, conformément aux attentes et aux directives du gouvernement de Dubaï, permettant par ailleurs de réduire considérablement la facture d'électricité de RTA.



Cette innovation est importante pour RTA et Thales, les deux partenaires ayant pour ambition commune de réduire leur empreinte carbone.



' Nous nous efforçons d'atteindre des niveaux record de développement durable dans toutes les opérations du métro et les installations connexes', a déclaré Abdul Mohsin Kalbat, directeur général de l'agence ferroviaire de RTA.



