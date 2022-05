Thales : Développement des satellites Copernicus CO2M

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, joint-venture entre Thales (67 %) et Leonardo (33 %), a signé un avenant à son contrat CO2M d'un montant de 169 ME avec le maître d'oeuvre du projet OHB System.



Le contrat porte sur le développement et la qualification des charges utiles des deux premiers satellites de la mission CO2M du programme européen Copernicus.



Copernicus est le programme central d'observation de la Terre par satellite de la Commission européenne fournissant des données d'observation de la Terre pour en particulier la protection de l'environnement, la surveillance du climat et l'évaluation des catastrophes naturelles.



