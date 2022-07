Thales : Des ambitions britanniques pour la Space Alliance

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales et son partenaire italien Leonardo ont fait état mercredi d'ambitions élevées en Grande-Bretagne pour Space Alliance, le partenariat de solutions spatiales intégrées qu'ils ont créé avec Telespazio, une autre société italienne.



Les deux groupes ont manifesté aujourd'hui à l'occasion du salon de Farnborough leur intention de soutenir les projets de développement du programme, qui entend se concentrer sur le marché britannique en y réalisant d'importants investissements.



Thales et Leonardo précisent que ces plans font suite à l'officialisation, par le Royaume-Uni, de sa feuille de route en matière de stratégie aérospatiale et de défense depuis l'espace.



Les deux groupes rappellent qu'ils investissent chaque année 1,3 milliard de livres sterling (environ 1,5 milliard d'euros) au Royaume-Uni au travers de partenariats avec plus de 4000 entreprises britanniques.



Ils emploient à eux deux 14.000 personnes sur 25 sites répartis en Angleterre, en Ecosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord.



Le secteur britannique de l'aérospatial représente environ 47.000 emplois et quelque 16,5 milliards de livres de revenus annuels (environ 19 milliards d'euros).



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.