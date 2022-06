Thales : Contrat pour la ligne 4 du métro du Caire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales, avec ses partenaires Orascom Constructionet Colas Rail, a signé un contrat clé en main (conception, fourniture, déploiement et maintenance pendant deux ans) pour la ligne 4 du métro du Caire.



La phase 1 de la ligne 4 du métro reliera le centre du Caire au complexe pyramidal de Gizeh, situé au sud-ouest de la capitale. Cette ligne permettra de relier le site des pyramides et le futur Grand Musée Egyptien.



Dans le cadre de ce projet, Thales fournira et installera l'ensemble des systèmes intégrés de communication et de supervision (système radio, plateforme multiservice, réseaux téléphonique et LAN sans fil sur la voie, équipements de voie des systèmes de sécurité, système d'affichage et de diffusion par haut-parleurs des informations aux voyageurs, centre de contrôle des opérations) ainsi que des solutions de billettique.



La phase 2 de la ligne 4 du métro du Caire se déroulera ultérieurement, avec le déploiement de 23,5 km supplémentaires de ligne, 19 stations et 92 trains.



