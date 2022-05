Thales : Contrat auprès de l'Otan pour déployer NCOP 2

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales annonce avoir été choisi, en cotraitance avec GEOS, pour déployer l'application logicielle NCOP 2 (NATO Common Operational Picture) sur une trentaine de sites de l'OTAN et former les utilisateurs finaux à cet outil d'aide à la décision sur les théâtres d'opérations.



Le déploiement de ce système, dont l'objectif est d'apporter aux forces de commandement de l'OTAN une vision partagée de la situation opérationnelle interarmées, se fera à la fois sur des sites opérationnels fixes et sur des sites déployés.



'Sélectionné dans le cadre d'un appel d'offres international, Thales démontre sa capacité à accompagner son client à chacune des étapes, depuis la conception du système jusqu'à sa mise en service opérationnelle', commente le groupe d'électronique de défense.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.