Thales : Commande d'un satellite par SES

(CercleFinance.com) - SES annonce avoir commandé à Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), le satellite géostationnaire entièrement défini par logiciel SES-26, qui remplacera le satellite NSS-12 sur 57° Est, l'une de ses positions orbitales majeures.



'Depuis cette position clé, située au carrefour de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Asie, SES continuera de proposer des solutions de livraison de contenus et de connectivité à certains des marchés mondiaux les plus prospères', souligne-t-il.



Cette commande s'inscrit dans le cadre d'un engagement de trois satellites auprès de Thales Alenia Space : les deux autres seront déployés sur la position orbitale 19,2° Est, depuis laquelle SES dessert 118 millions de foyers TV à travers toute l'Europe.



