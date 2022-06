Thales : Avenant au contrat pour la mission CRISTAL

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Thales Alenia Space, société conjointe entre Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce avoir signé un avenant au contrat avec Airbus Defence and Space, maître d'oeuvre du satellite destiné à la mission CRISTAL qui fait partie du programme Copernicus expansion de l'ESA.



L'avenant prévoit le développement et la qualification du radar altimètre interférométrique IRIS embarqué à bord de la mission, qui vise à mesurer l'épaisseur des glaces de mer et la hauteur des calottes glaciaires - deux indicateurs clés du changement climatique.



Ainsi, l'altimètre entre désormais dans sa phase de conception détaillée, de qualification et développement final (phase CD). Il sera livré à Airbus en 2025 pour être intégré au satellite de la mission CRISTAL, dont le lancement est prévu en 2027.



Le programme phare Copernicus fournit des données d'observation de la Terre et in situ ainsi qu'une large gamme de services de surveillance et de protection de l'environnement, de surveillance du climat et d'évaluation des catastrophes naturelles.



