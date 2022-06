Thales : AlphaValue relève à 'accumuler'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue a annoncé jeudi avoir relevé sa recommandation sur Thales, passant de 'alléger' à 'accumuler' sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 133 euros.



Dans une note de recherche, le bureau d'études indépendant explique avoir ajusté son modèle de valorisation suite à la parution du rapport annuel 2021 du groupe d'aéronautique et de défense.



Le cabinet parisien fait remarquer que le document a notamment mis en lumière une situation de trésorerie plus confortable que prévu et de moindres provisions liées à la caisse de retraite.



Pour AlphaValue, la configuration actuelle dans laquelle se trouve le titre est suffisamment intéressante pour représenter une opportunité en vue de se renforcer sur la valeur, qu'il considère comme un bon bouclier dans l'optique d'une éventuelle récession sachant que les budgets militaires des Etats de l'OTAN sont appelés à s'accroître.



