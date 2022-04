Tf1 : Présente deux films au Festival de Cannes

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la 75ème édition du Festival de Cannes, deux films produits en collaboration avec le groupe TF1 seront présentés.



Mascarade est sélectionné en Hors Compétition - Un film de Nicolas Bedos, produit par Les Films du kiosque, coproduit et distribué par Pathé et Orange Studio, avec la participation des groupes Canal+ et TF1 (le film est coproduit par TF1 Films Production).



Fumer fait tousser est sélectionné en Séance de minuit - Un film de Quentin Dupieux, produit par Chi-Fou-Mi Productions, distribué par Gaumont, avec la participation du groupe TF1 (préachat via TF1 Films Production).



