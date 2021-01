Tf1 : Nouvel habillage antenne de la chaine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Xavier Gandon, Directeur des antennes du Groupe et Yoann Saillon, Directeur Artistique du Groupe TF1 ont dévoilé le nouvel habillage de TF1. Ce nouvel habillage a été conçu par la société Naked en collaboration avec la chaîne.



' Plus premium, l'image et les marques de la chaîne sont magnifiées au travers d'une expérience visuelle

immersive, Ultra Haute Définition (UHD & 8K), une première en France. Inspiré des codes digitaux

(slide, swipe), le nouvel habillage, qui met la transparence au coeur du système graphique, se veut à la

fois plus fluide et plus dynamique ' indique le groupe.



' Ce changement d'identité visuelle s'accompagne d'une évolution de l'identité sonore plus ouverte, plus aspirationnelle, plus positive, plus lumineuse réalisée en collaboration avec Start-Rec ' rajoute TF1.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.