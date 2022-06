Tf1 : Cession de l'agence Gamned! Au fonds HLD

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - TF1 annonce avoir cédé au fonds HLD l'agence de marketing digital Gamned!, spécialisée dans l'achat média programmatique, qui compte plus de 160 collaborateurs en France et au sein de six bureaux internationaux.



Gamned! accompagne ses clients, tels que AXA, Orange, But, Tape à l'oeil ou Macif dans l'activation de leurs audiences via des dispositifs digitaux ciblés sur l'ensemble des médias et formats (display, vidéo, social, SEA, télévision, DOOH ou encore audio).



L'opération permettra à l'agence de poursuivre son développement sur d'autres territoires de croissance avec l'appui des ressources et du savoir-faire de HLD, de manière à répondre à des annonceurs qui ont besoin de transformer leur stratégie marketing.



'Le fonds d'investissement dispose à la fois de moyens conséquents et d'une solide expérience en matière d'intégration de sociétés avec un haut niveau d'expertise pour accompagner un projet de consolidation ambitieux autour de Gamned!', explique TF1.



