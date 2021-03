Tesla inc. : Wedbush reste 'neutre' après le tweet sur le bitcoin

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush Securities maintient son opinion 'neutre' et son objectif de cours de 950 dollar sur Tesla suite à la décision du constructeur d'accepter le paiement en bitcoins pour ses véhicules électriques.



Pour le courtier américain, il s'agit d'une 'étape majeure' dans le monde des crypto-monnaies.



Dans une note de recherche, Wedbush prévoit que les achats de Tesla en bitcoins représentent moins de 5% des ventes au cours des 12 ou 18 mois à venir, mais s'attend à ce que cette tendance se démocratise avec le décollage des monnaies virtuelles dans les années qui viennent.



Le broker y voit en tout cas une mesure susceptible de 'changer la donne' dans l'utilisation du bitcoin et son rôle transactionnel.



Elon Musk, le patron de Tesla, a annoncé hier soir dans un tweet laconique qu'il serait désormais possible d'acheter une Tesla en payant en bitcoin.



'Les bitcoins seront conservés en tant que tel et ne seront pas convertis en monnaie fiduciaire', a-t-il ajouté.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.