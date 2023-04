Tesla inc. : Wedbush abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush réitère son opinion 'surperformance' sur Tesla, tout en ajustant son objectif de cours de 225 à 215 dollars, pour 'refléter une faiblesse supplémentaire des marges à court terme au cours des prochains trimestres'.



Le broker souligne que le constructeur de voitures électriques a dévoilé des résultats de premier trimestre mitigés, avec des indicateurs de demande solides, mais des marges plus faibles, un élément qu'il qualifie 'd'éléphant dans la pièce'.



Wedbush demeure très positif sur le dossier, mais prévient que 'cette compression des marges et le récit sur les réductions de prix devront être gérés avec prudence sur les prochains trimestres, émergeant maintenant comme un clair nuage sur le titre'.



