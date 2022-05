Tesla inc. : Wedbush abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Wedbush Securities a abaissé jeudi son objectif sur Tesla, qu'il fait passer de 1400 à 1000 dollars, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur la valeur.



Dans une note publiée dans la matinée, le broker explique que les conséquences dramatiques des confinements à Shanghai, à la fois en termes d'approvisionnements et au niveau de la production, ne peuvent plus être ignorées.



Wedbush déclare ainsi s'attendre à ce que les livraisons du groupe en pâtissent au cours du deuxième trimestre, avant un ralentissement inévitable de la croissance en Chine, l'un de ses marchés-clé, au cours du second semestre.



Concernant l'imbroglio entourant Twitter, le courtier américain estime que la situation n'est pas censée affecter le dossier Tesla d'un point de vue fondamental, mais fait valoir qu'il pourrait distraire son patron, Elon Musk, au moment où le secteur automobile doit affronter la pire crise logistique de son histoire récente.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.