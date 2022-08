Tesla inc. : Titre en forte hausse, un broker relève sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tesla gagne plus de 5% au Nasdaq, soutenu par une analyse de Canaccord Genuity qui a relevé aujourd'hui son objectif de cours sur le titre, qu'il porte de 815 à 881 dollars suite à une visite à l'usine d'assemblage de Fremont (Californie).



Dans une note de recherche, le broker canadien - qui maintient son conseil d'achat sur le titre - se dit à chaque fois 'fasciné' par la 'symphonie du chaos' qui règne sur le site, ainsi que par le moral affiché par le personnel sur les lieux.



'Nous nous montrons tout aussi impressionnés par la capacité de l'équipe de direction à repousser les limites de l'usine, la première construite par Tesla, en termes de production étant donnée sa taille limitée face aux nouveaux sites appartenant au groupe', ajoute-t-il.



S'il s'attend à ce que l'environnement économique et les récentes hausses de prix pèsent sur les commandes du constructeur, Canaccord juge que le savoir-faire de Tesla en termes de fabrication, d'approvisionnements et de conduite autonome lui assure une bonne avance pendant encore un certain temps.



Conjugué aux offres à venir dans le solaire ou le stockage d'énergie, ce positionnement en fait le 'titan' du développement durable, selon lui.



