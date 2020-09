Tesla inc. : Tesla s'appuie sur sa valorisation record pour lever jusqu'à 5 milliards de dollars

(BFM Bourse) - Le constructeur automobile californien, profitant de sa grande forme en Bourse, a noué un accord auprès d'un groupe de banques pour lever de l'argent frais sur les marchés. L'offre représente grosso modo 1% de la capitalisation actuelle.

Pourquoi se priver ? Après avoir encore grimpé de 12,57% lundi à la suite de son premier "stock split", pour atteindre une capitalisation de près de 470 milliards de dollars (environ 390 milliards d'euros), Tesla a dévoilé mardi un accord avec un syndicat bancaire qui lui permettra de lever un maximum de 5 milliards de dollars d'argent frais.

Le principe de l'opération consiste pour le groupe à mettre sur le marché un certain nombre d'actions, non pas en un bloc mais au fil de l'eau sur une durée indéterminée. Il reviendra aux banques sélectionnées -Goldman Sachs, BofA., Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Credit Suisse, SG Americas (Société Générale), Wells Fargo et BNP Paribas de placer quotidiennement les titres sur le marché, moyennant une commission de 0,5%. Tesla gardera la main sur le nombre maximum de titres à distribuer chaque jour ainsi que le prix unitaire minimum. À elles de déployer les efforts nécessaires "conformément à leurs pratiques de vente et de négociation normales" pour vendre au nom de Tesla les actions concernées.

L'équivalent des deux tiers de Renault

Mécaniquement, plus le cours de Bourse est haut, moins l'opération sera dilutive. Etant donné le niveau de capitalisation atteint récemment, à près de 470 milliards de dollars, l'ordre de grandeur est de 1% du capital - ou 10.033.713 actions sur la base du dernier cours, un volume qui serait absorbé en moins d'une séance sur la base des dernières séances.

"Notre intention à l'heure actuelle est d'utiliser le produit net de cette offre [d'actions NDLR] pour renforcer davantage notre bilan, ainsi que pour des objectifs généraux de l'entreprise. En attendant [...], nous avons l'intention d'investir le produit dans des équivalents de trésorerie très liquides ou des obligations du gouvernement américain", précise Tesla dans son prospectus. Le groupe souligne par ailleurs disposer déjà de 13,589 milliards de dollars de liquidités.

Relativement marginale à l'échelle de la valorisation record atteinte par le groupe d'Elon Musk, l'opération représente l'équivalent des deux tiers de la capitalisation d'un groupe tel que Renault.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur TESLA INC. en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok