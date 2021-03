Tesla inc. : Rebond technique sous l'impulsion de New Street

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le titre Tesla rebondit mardi sur le Nasdaq, à la faveur d'un relèvement du conseil des analystes de New Street Research, qui considèrent l'action du constructeur californien comme la première valeur à acheter suite à la récente correction des valeurs technologiques.



Vers 10h00 (heure de New York), l'action gagnait plus de 9% après un plongeon de plus de 33% sur le mois écoulé.



Dans une note parue ce matin, les analystes de New Street estiment la correction du titre trop sévère au vu des perspectives robustes affichées par le groupe d'Elon Musk sur les deux années à venir.



Ils relèvent en conséquence leur recommandation sur le titre à 'achat' avec un objectif de cours porté à 900 dollars.



Les analystes de Wedbush mettent, eux, en avant les 'solides' ventes du groupe en Chine, ressorties en hausse de 18% de janvier à février selon les chiffres de la CPCA, l'association des voitures particulières en Chine.



Le recul du titre Tesla ces dernières semaines reflète le mouvement de rotation sectorielle à l'oeuvre sur les marchés en faveur de titres davantage exposés à la croissance, comme ceux liés aux matières premières.



D'après les analystes, le renchérissement des rendements obligataires entraîne une augmentation structurelle du coût du capital, susceptible d'impacter fortement les sociétés les plus richement valorisées en Bourse.



La capitalisation boursière de Tesla ressort actuellement à près de 590 milliards de dollars.



