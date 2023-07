Tesla inc. : Jefferies relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies maintient sa recommandation 'conserver' sur Tesla, tout en relevant son objectif de cours de 185 à 265 dollars, déclarant partager l'opinion consensuelle selon laquelle le deuxième trimestre sera un creux de la marge brute automobile.



'Nous apprécions Tesla d'abord en tant que constructeur à ROIC supérieur et renforcé par les logiciels, mais les développements récents suggèrent également un changement dans les facteurs de valorisation', affirme le broker.



Jefferies met ainsi en avant l'accent mis précocement par Tesla sur l'autonomie basée sur l'intelligence artificielle, et fait part de modestes améliorations de ses estimations 2023 pour le constructeur de voitures électriques.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.