Tesla inc. : Dévoile ses chiffres de ventes pour 2020

(CercleFinance.com) - Tesla indique avoir produit et livré un demi-million de véhicules en 2020, conformément à ses derniers objectifs.



Par ailleurs, le constructeur indique que la production du modèle Y à Shanghai a commencé et que les livraisons devraient commencer d'ici peu.



En 2020, Tesla a produit un total de 509 737 véhicules (54 805 modèles S/X et 454 932 modèles 3/Y) et en a livré 499 550 (57 039 S/X et 442 511 3/Y).



Au 4e trimestre 2020, la production de véhicules s'établit à 179 757, pour 180 570 livraisons, dont environ 8% via un contrat de leasing.



