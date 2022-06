Tesla inc. : Avec un prix divisé par 3, l'action Tesla doit devenir plus accessible aux investisseurs et aux salariés

(BFM Bourse) - Malgré le récent repli de son titre à Wall Street, Tesla s'apprête à rendre son action plus largement accessible en divisant son nominal par 3. Le fabricant de véhicules électriques emboîte ainsi le pas à Amazon qui a procédé lundi dernier à une division par vingt de son action pour ramener son cours à un niveau plus raisonnable, sans pénaliser les actionnaires existants.

Après Amazon, c'est au tour de Tesla de préparer un stock split, équivalent en Français à une division du nominal de son action. Malgré un net repli de 42% du cours de son action depuis janvier, le fabricant de véhicules électriques entend diviser par trois le prix de son titre afin de le rendre plus accessible aux investisseurs.

Vendredi soir, Tesla a fait part dans son rapport annuel, transmis aux autorités boursières américaines, de son intention de diviser par trois le nominal de son action sans pour autant donner des indications sur le calendrier de l'opération. Le projet, sera soumis à l'approbation des actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle, le 4 août prochain. Ce stock split n'est pas une surprise en soi. En mars dernier Tesla avait prévenu qu’il allait demander à sa prochaine assemblée annuelle son accord pour une telle opération destinée "à rendre leur détention plus accessible aux employés et aux investisseurs."

La société pilotée par Elon Musk n'en est pas à son coup d'essai, Tesla avait déjà procédé à une division par cinq son action en fin août 2020 pour la rendre accessible au plus grand nombre. Le cours de Tesla tutoyait en effet les 2.200 dollars lors du premier stock split de l'histoire boursière du groupe qui a débuté en 2010 à Wall Street.

La société d'Elon Musk emboîte le pas à d'autres poids lourds de la tech américaine à l'image d'Amazon qui a divisé par 20 le prix de son action lundi dernier. Alphabet, la maison-mère de Google dont le cours dépasse les 2.200 dollars va également procéder à une division par 20 de ses actions le 1er juillet prochain.

Le signe d'une dynamique boursière de long terme

Pour l'actionnaire, l'opération est totalement transparente. Pour les futurs investisseurs, cela met le titre à portée d'un plus grand nombre et permet de fractionner plus finement ses ordres le cas échéant. Mais pour autant un stock split n'est pas un non-événement: c'est avant tout un indicateur d'une forte vigueur boursière.

En soi, une division du nominal est perçue comme un signal haussier, ce que tendent à confirmer les études (voir Ikenberry, Rankine et Stice, What do stock splits really signal? dans le Journal of Financial and Quantitative Analysis). Un indice, le 2-for-1 Index, a été développé dans les années 1990 pour démontrer la surperformance d'un panier d'actions ayant récemment connu un split par rapport au reste du marché. Jusqu'en 2017, un ETF permettait même de miser directement sur cet indice.

