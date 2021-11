Tesla inc. : Après avoir débuté la vente de 10% de ses parts, Musk survole toujours le classement des milliardaires

(BFM Bourse) - À la suite de son fameux sondage Twitter le week-end dernier, le fondateur de Tesla a commencé cette semaine à vendre des actions du constructeur de véhicules électriques. N'ayant cédé qu'un peu plus d'un quart du bloc de 10% de ses actions dont il a annoncé se défaire, Elon Musk a déjà récolté plusieurs milliards de dollars.

L'expression en garder sous le pied prend tout son sens. Depuis lundi, le patron de Tesla a vendu pour environ 5 milliards de dollars d'actions de sa société, qui pèse actuellement plus de 1000 milliards de dollars en Bourse, en commençant à mettre à exécution le projet qu'il a pris soin de faire "ratifier" au préalable par le biais d'un sondage Twitter.

Selon les différentes déclarations transmises au gendarme américain des marchés financiers, la Securities and Exchange Commission, le dirigeant a vendu lundi 934.091 actions Tesla pour 1,1 milliard de dollars, dans la foulée de l'exercice de stock-options qui lui ont permis d'acquérir près de 2,2 millions d'actions au prix symbolique de 6,24 dollars pièce, une fraction du cours actuel (la plus-value entre le cours réel et le prix d'exercice est taxée dès l'exercice des stock-options aux Etats-Unis, que les actions soient conservées ou revendues dans la foulée).

Il a ensuite vendu près de 3,6 millions d'actions (3.088.047 mardi et 500.000 mercredi) jusqu'ici détenues au travers d'un trust, l'entité à travers laquelle Elon Musk gère l'essentiel de sa participation dans Tesla.

Ce sont ainsi plus de 4,5 millions d'actions que le milliardaire a vendu en trois jours. Préalablement, sa participation représentait au total environ 170 millions de titres Tesla, ce qui signifie qu'il reste à écouler près des trois quarts du volume cible de 10% (17 millions d'actions) qu'il a annoncé vouloir céder.

En dévoilant son intention de vendre ce bloc de 10% -une opération en réalité quasi-inéluctable compte tenu des près de 15 milliards de dollars d'impôts dont il devra s'acquitter pour exercer de nouvelles stock-options arrivant à échéance l'an prochain, sauf à perdre ses droits sur les actions sous-jacentes- Elon Musk a entraîné un repli de 4,84% du cours lundi, qui s'est accentué mardi (-12%), après un nouveau pic historique la semaine dernière jusqu'à plus de 1200 euros. Mercredi toutefois, le cours a commencé à se reprendre (+4,34%) et Tesla n'a pas quitté le club très fermé des sociétés valorisées à plus de 1000 milliards de dollars. De sorte que la position d'homme le plus riche du monde d'Elon Musk, acquise en début d'année, n'a en rien été menacée...

