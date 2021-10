Tesla inc. : Tesla dépasse Facebook et devient la 6e capitalisation boursière mondiale

(BFM Bourse) - Le pionnier des véhicules électriques ravit au géant des réseaux sociaux la place de 6e capitalisation boursière. Le constructeur automobile est porté par des résultats exceptionnels dans un environnement dégradé, alors que le géant des réseaux sociaux est de son côté acculé par des lanceurs d'alerte.

Tesla vs Facebook. Elon Musk vs Mark Zuckerberg. Entre les deux groupes et les deux mastodontes de Palo Alto (le champion des véhicules a récemment annoncé son déménagement vers Austin (Texas), mais celui-ci n'est pas encore effectif), le "momentum" penche clairement en faveur du premier cité.

D'un côté, Facebook est aux prises avec plusieurs lanceurs d'alerte (après le tableau accablant dressé par son ancienne ingénieure Frances Haugen au début du mois, un nouveau a accusé le groupe de faire passer les profits avant la modération des contenus problématiques ce vendredi) et ses résultats trimestriels (publiés ce lundi après la clôture à Wall Street) devraient souffrir de la mise à jour du système d'exploitation de l'iPhone, comme ceux de Snap jeudi dernier. De l'autre, Tesla est parvenu à manœuvrer à travers les défis logistiques perturbant le secteur automobile mondial pour engranger des bénéfices records entre juillet et septembre, à 1,6 milliard de dollars. Quelques jours avant cette publication trimestrielle (de mercredi dernier), Tesla avait déjà annoncé avoir livré un nombre inédit de 241.300 véhicules dans le monde sur la période, en hausse séquentielle de 20%. Cerise sur le gâteau et signe que la révolution électrique est bien en marche, la Tesla Model 3 est devenue ce lundi matin le premier véhicule électrique en tête des ventes en Europe sur un mois tous modèles confondus selon le cabinet d'études Jato Dynamics, avec 24.591 véhicules en septembre (+58% sur un an) - loin devant la Renault Clio (18.264 unités, -23% sur un an).

Cette dynamique opposée se traduit également en Bourse par des trajectoires diamétralement opposées depuis plusieurs mois. Après avoir été le dernier GAFAM à franchir le cap des 1000 milliards de dollars de "market cap" fin juin, puis flirté avec les 1.100 milliards au cours de l'été, le titre Facebook s'est délité (-12,8% sur 3 mois, -15% à la clôture de vendredi par rapport à son plus haut du 4 septembre dernier) et sa valorisation a ainsi chuté à 915 milliards de dollars. Tesla, au contraire, affiche une spectaculaire hausse de 38% au cours des 3 derniers mois, ce qui lui a permis de franchir pour la première fois en clôture le seuil des 900 milliards de dollars de valorisation boursière en fin de semaine dernière, effectuant un rapprochement impressionnant avec Facebook sur la période.

Le suspense aura donc été de courte durée puisque le titre Tesla bondit de 4,1% à l'ouverture de Wall Street ce lundi en réaction à l'annonce d'une méga-commande de 100.000 Model 3 du loueur de véhicules Hertz pour la coquette somme de 4,2 milliards de dollars, portant la valorisation du groupe dirigé par Elon Musk à 938 milliards de dollars, quand celui du réseau social propriétaire d'Instagram et WhatsApp recule de 1,4% dans les premiers échanges (à 902 milliards de capitalisation). Le constructeur de véhicules électriques ravit ainsi la 6e place à Facebook au classement mondial des plus grandes capitalisations (toujours dominé par Apple à près de 2;500 milliards de dollars), et brise au passage l'hégémonie des GAFAM et de Saudi Aramco.

À 938 milliards de dollars de "market cap", Tesla pèse par ailleurs autant que Toyota (242 milliards), Volkswagen (148), BYD (142), Daimler (103), General Motors (82), Great Wall Motors (79), BMW (66) et Ford (65) réunis.

Cette percée se traduit, enfin, par un bond spectaculaire de la "fortune" d'Elon Musk (très majoritairement composée d'actions Tesla), estimée par Bloomberg à plus de 250 milliards de dollars, soit 60 milliards de plus que son poursuivant direct, Jeff Bezos.

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse