Teleperformance : Oddo BHF réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Teleperformance, tout en abaissant son objectif de cours de 293 à 270 euros, avec un CMPC rehaussé de 9,5% à 10% afin de prendre en compte de nouvelles hypothèses de marché et des incertitudes liées à l'IA à long terme.



S'il reconnait que 'le discours du management est pragmatique et orienté vers la poursuite de la croissance afin de rassurer sur l'impact déflationniste sur le CA de l'IA', le bureau d'études souligne que 'naturellement, des incertitudes demeurent'.



'Le momentum pour le deuxième trimestre devrait rester limité avant de renouer avec une croissance organique plus soutenue au second semestre', estime l'analyste, qui juge en outre que la valorisation 'reste très raisonnable avant même l'impact relutif de Majorel'.



