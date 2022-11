Technip energies : Contrat avec TotalEnergies pour du SAF

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Technip Energies a remporté un contrat auprès de TotalEnergies pour la production de carburants d'aviation durables (SAF) sur la plate-forme de Grandpuits en France.



Ce contrat couvre l'ingénierie, les services de fourniture des équipements et l'assistance à la construction (EPsCa) pour la conversion de la raffinerie de Grandpuits.



Une fois en service, cette installation aura la capacité de produire 210 000 tonnes par an de carburants d'aviation durables.



Bhaskar Patel, SVP Carburants durables, chimie et circularité chez Technip Energies a déclaré : ' Nous mettrons à profit notre expertise technique et nos capacités d'exécution pour faire de ce projet un succès et contribuer à la stratégie de transformation de TotalEnergies vers des activités à faible émission de carbone. '



