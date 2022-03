Suez : Présente quatre projets innovants autour du recyclage

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la journée mondiale du recyclage du 18 mars, Suez met en avant quatre projets 'structurants et innovants' mis en place par la société afin de d'accélérer le recyclage.



Suez propose ainsi un 'compteur' intelligent quicollecte les données lors des levées de bacs, des tournées de propreté urbaine, des accès aux points d'apport volontaire et aux déchetteries. Cet outil permet ainsi de modéliser les pratiques à l'échelle d'un quartier. La collectivité peut alors s'adapter via des conseils spécifiques, en ciblant certaines zones ou encore en augmentant le nombre ou la fréquence des collectes.



Suez annonce aussi utiliser l'IA pour garantir la qualité du flux sortant de déchets des centres de tris. Grâce à son dispositif, Suez peut garantir la pureté des flux livrés aux industriels pour être réincorporés dans des process de fabrication.Ce dispositif innovant est en cours de déploiement sur 16 centres de tri exploités par SUEZ en France.



A Berville-sur-Seine (76), SUEZ vient d'investir plus d'un million d'euros dans un nouveau process de tri des plastiques rigidesmélangés issus des DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques), de Véhicules hors d'usages ou d'industriels. Cet outil de dernière génération s'appuie sur la séparation des matières par flottaison.



Enfin, Suez et Eramet ont récemment renforcé leur coopération afin de de lancer, dès cette année, la phase pré-industrielle de valorisation des batteries lithium-ion des véhicules électriques. Les deux partenaires envisagent de construire en France, à horizon 2024, une usine de recyclage de batteries lithium-ion.



